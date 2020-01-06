Mahşer-İ Cümbüş Hafta Sonu Nevşehir’de

Yılların birikimiyle gülmeye ve güldürmeye devam eden doğaçlama tiyatro ekibi Mahşer-i Cümbüş’ün sergileyeceği muhteşem performans hafta sonu Nevşehirlileri kahkahaya boğacak. 11 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.30’da başlayacak olan bu keyifli gösteri için 5 TL’den satılacak olan biletlerin tüm geliri ile engelli vatandaşlara akülü araba alınacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Tiyatro Geceleri’ ile birlikte, Şubat ayı sonuna kadar 8 farklı tiyatro oyunu her hafta Nevşehirlilerle buluşacak.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak, çeşitli televizyon kanallarında da gösteriler sunan tiyatroculardan oluşan Mahşer-i Cümbüş topluluğu grupla aynı adı taşıyan oyunlarını 11 Ocak 2020 Cumartesi günü sahneleyecek.

Kadrosunda Burak Satıbol, Özlem Türay, Ayça Işıldar Ak, Ayhan Taş, Yiğit Arı, Fatih Günay, Güray Özcan gibi oyuncuların yer alan ve Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.30’da sahnelenecek oyunda Mahşer-i Cümbüş grubu doğaçlama oyunları ile izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Saat 19.30’da başlayacak olan oyun için biletler 5 TL’den satılacak ve bilet gelirlerinin tamamı ile engelliler için akülü arabalar alınacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’den itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde kurulacak olan bilet satış standından biletlerini alabilecek.

Tiyatro Geceleri’nde sahnelenecek oyunlar ve tarihleri şu şekilde;

11 Ocak 2020 - Mahşeri Cümbüş

18 Ocak 2020 - İkinci Bahar

25 Ocak 2020 - Şen Makas

1 Şubat - Bavul

8 Şubat - Açık Aile

15 Şubat - Suit-Dün Dündü, Bugün Bugün

22 Şubat - Ölün Bizi Ayırana Dek

29 Şubat - Plastik Aşklar











