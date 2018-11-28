'Mahallemizin sorunlarını hızla çözeceğime inanıyorum'

NEVŞEHİR(MHA) Yıllardır şehrin hemen hemen her köşesinde ortaya çıkan sorunları dile getirdiklerine değinen Nevşehir merkez Esentepe Mahallesi muhtar adayı İbrahim Uysal, “ Bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdüm ve bu mahallede yaşıyorum. Hırsımız ve iddiamız yok. Mahalle sakinlerimiz destek verirse Allah’ta izin verirse aktif olarak gazetecilik mesleğimizin vermiş olduğu çevre ile kamu kurum ve kuruluş amirlerinin saygı ve sevgisini kazanmış sadece Esentepe Mahallesinin değil, Nevşehir’in tüm mahallelerinin birçok sorununu elimizden geldiği kadar çözmeye önderlik etmiş bir kardeşinizim. Mahallemizdeki sorunların daha hızlı çözüm bulacağına inanıyorum. Telefon ve mesaj yolu ile destek veren yanımıza gelen komşularımıza arkadaşlarımıza bana güvenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 14:15