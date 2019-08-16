Mahalleler Arası Yetişkinler Basketbol Turnuvası Başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Yetişkinler Basketbol Turnuvası fikstürü belli oldu. Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesinin katılacağı turnuvada ilk maçlar 20 Ağustos 2019 Salı günü oynanacak.

Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonunda oynanacak olan müsabakalar 29 Ağustos 2019 tarihinde oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek.