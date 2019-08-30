Mahalleler Arası Basketbol Turnuvasında Yarı Final ve Final Heyecanı

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalleler arası basketbol turnuvası grup müsabakaları sona erdi. A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesinin katıldığı turnuvada yarı final ve finale yükselen takımlar belli oldu.

Buna göre; 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 18.00’da Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanacak olan yarı final müsabakasında Güzelyurt Mahallesi ile 350 Evler Mahallesi, saat 19.00’da başlayacak olan final müsabakasında ise Bekdik Mahallesi ile Cevher Dudayev Mahallesi karşı karşıya gelecek.

Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek.