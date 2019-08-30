Mahalleler Arası Basketbol Turnuvasında Yarı Final ve Final Heyecanı

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalleler arası basketbol turnuvası grup müsabakaları sona erdi. A Grubunda 350 Evler Mahallesi, Emek Mahallesi, M.AkiF Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallesi B Grubunda Güzelyurt Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, Sümer Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallesinin katıldığı turnuvada yarı final ve finale yükselen takımlar belli oldu.
Turnuva sonunda ilk 3 dereceye giren takımlara kupa ödüllerinin yanı sıra şampiyon takımın oyuncularına spor ayakkabısı hediye edilecek.