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Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi’nde
Nevşehir Belediyesi’nin Esentepe Mahallesi’nden başlattığı ve yaz ayları boyunca sürdüreceği “Mahalle Konserleri” bu akşam Bekdik Mahallesi’nde yapılacak.
Nevşehir 06.07.2021, 09:24
Yaz aylarının gelmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte kültür sanat etkinliklerine yeniden başlayan Nevşehir Belediyesi, Mahalle Konserleri ile mahallelerdeki parklarda konser etkinlikleri gerçekleştiriyor.
TOKİ 3. Etap’ta yapılacak olan konser etkinliği saat 20.30’da başlayacak.
Vatandaşların ücretsiz olarak katılabilecekleri ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçılarının sahne alacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.