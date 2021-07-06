Mahalle Konserleri Bu Akşam Bekdik Mahallesi’nde

Yaz aylarının gelmesi ve hayatın normalleşmeye başlamasıyla birlikte kültür sanat etkinliklerine yeniden başlayan Nevşehir Belediyesi, Mahalle Konserleri ile mahallelerdeki parklarda konser etkinlikleri gerçekleştiriyor.

İlki hafta sonu Esentepe Mahallesi’nde yapılan ve büyük ilgi gören etkinliğin ikincisi bu akşam Bekdik Mahallesi’nde düzenlenecek.

TOKİ 3. Etap’ta yapılacak olan konser etkinliği saat 20.30’da başlayacak.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabilecekleri ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçılarının sahne alacağı etkinlikte vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.