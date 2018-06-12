Mahalle İftarı Son Olarak Yeni Sanayi Meydanında Açıldı

Yeni Sanayi Meydanındaki kurulan iftar sofrasına katılanları masalarında ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, iftar yemeğine katılımlarından dolayı sanayi esnafına teşekkür ettiler.

Çok sayıda Yeni ve Lale Sanayi Sitesinde faaliyette bulunan sanayi esnafının katıldığı iftar ,Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

RAMAZAN BAYRAMINI VE 24 HAZİRAN BAYRAMINI BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

İftar yemeği sonrasında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, 14 yaşından itibaren sanayi esnafı ile tanıştığını belirterek, buradaki dostluklarının halen devam ettiğini belirtti. Seçen, Allah’ın birlik, beraberlik ve dirliğimizi bozmaması temennisinde bulunan Seçen, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından 24 Haziran Bayramının da birlik ve beraberlik içerisinde kutlanması dileğini yeniledi.

OYNANAN OYUNLARA MİLLETİMİZ SANDIKTA DUR DİYECEK

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe’ de burada yaptığı konuşmada, Nevşehirli vatandaşların eli ayağı olmayı temenni ettiklerini kaydetti. 24 Haziran seçimlerinin bugünün yanı sıra geleceğimizin seçimi bakımından da vazgeçilmez önem taşıdığına dikkat çeken Menekşe, yüzyıllardan beri ülkemiz üzerine dış mihraklar ve onların içteki uzantılarınca sürekli oyunların oynandığını, bu oyunlara ise Türk Milleti’nin 24 Haziran’da sandıklarda dur diyeceğini söyledi.

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan’da ,12 yıldan beri AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları’nın değişik bölümlerinde görevler aldığını ifade etti.

24 HAZİRAN’I ŞÜKÜR SECDESİ İLE KUTLAYACAĞIZ

Karşılarında bugüne kadar Türkiye’ye yapılan yatırımların yıkacağını dile getiren bir güruh bulunduğunu aktaran Çalışkan,24 Haziran seçimleriyle en az 360 milletvekili ile AK Parti’nin TBMM ’inde en güçlü partisi olacağına inandığını kaydetti. Çalışkan, 24 Haziran akşamında bu ülkenin insanlarının elde edeceği büyük başarıyı şükür secdeleri ile kutlama arzusu içerisinde olduklarını vurguladı.

CUMHUR İTTİFAKINI BU MİLLET KURDU

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz’de ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cuma günü görkemli ve coşkulu Nevşehirlilere yönelik olarak gerçekleştirdiği miting ile bir kez daha Erdoğan’a olan sevgisinin ortaya konulduğunu söyledi. ‘ Nevşehirli kardeşlerimin Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgisi Nevşehir’e sığmadı’ diyen Açıkgöz,24 Haziran seçimi için kurulan Cumhur ittifakının 15 Temmuz’da bu vatanı ellerinde bayraklarıyla koruma azim ve kararlılığı içerisinde olan vatan kahramanlarının ortak inancı doğrultusunda oluşturulduğunu, bu ittifakın karşısında olan ittifakı da Şer İttifakı olarak isimlendirdiğini kaydetti. Açıkgöz, bu milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağına inandığının altını çizen Açıkgöz, Yeni ve Lale Sanayi Sitesi’nin de bundan sonraki süreçte daha modern işyerlerine sahip bir merkeze dönüştürüleceği müjdesini verdi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(NESOB) Başkanı Mehmet Pınarbaşı’da böyle bir iftar düzenleyerek sanayi esnafını bir arada toplayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’e teşekkür etti. Pınarbaşı, sanayi esnafına yönelik yaptığı konuşmada “ Sanayi esnafımız az laftan çok mana çıkartıp, sandıkta gereğini yapacaklardır” ifadesini kullandı.