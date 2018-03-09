M. Akif Ersoy mahallesinin örnek muhtarı

Mahallede okuma yazma bilmeyen tek bir kişinin kalmaması için yoğun bir gayret sarf eden M. Akif Ersoy mahallesi muhtarı Ramazan Fesatan, mahalle sınırları içerisinde bulunan 30 Ağustos İlkokulu ve H. Avni İncekara İlkokulunda açılan okuryazarlık kurslarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde mahallede okuryazar oranının artırılması için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğine dikkat çeken mahalle muhtarı Fesatan, kurslarda her sınıfta 1, 2, 3. Olan kursiyerlere çeyrek altın, sertifika alan bütün kursiyerlerin ise Nevşehir Belediyesinin organizasyonunda Çanakkale gezisine götürüleceğini müjdeledi.

Kurslara katılım hakkında okul müdürleri Serhat Uluer ve Gülizar Ergin’den de bilgiler alan mahalle muhtarı Ramazan Fesatan, kurslara katılımın artması konusunda da girişimlerini sürdüreceklerini de dile getirdi.