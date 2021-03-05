"Lütfen tedbirlere uyalım, işyerlerimiz tekrar kapanmasın"

NEVŞEHİR(MHA) Türkiye genelinde belirlenen kategorilere göre kontrollü normalleşme sürecine girilmesi nedeniyle yapılan esnaf ziyaretlerinde Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Cengiz Taşhan, Kahvehaneciler, Lokantacılar ve İnternet Kafeterya İşletmecileri Odası Başkanı Necati Daşlıca esnaflara salgın tedbirlerine uymaları ve işyerlerinin tekrar kapanmaması için gerekli hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulundular.

Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, "02 Mart 2021 tarihi itibariyle uygulamaya geçirilen kontrollü normalleşme sürecinde uzun süreden sonra tekrar halkımıza hizmet vermeye başlayan işyerlerimizin alınan tedbirlere riayet ederek hizmetlerini sürdürmeleri en büyük temennimiz. Bütün esnaflarımızdan ricamız lütfen tedbirlere uyalım ve işyerlerimiz tekrar kapatılmakla karşı karşıya kalmasın" dedi.

Ziyaretlerde esnaflara maske ve çiçek takdiminde de bulunuldu.