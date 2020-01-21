LÖSEMİLİ gençlere Kapadokya’da moral gezisi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ve Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan Karlık Evi butik otel işbirliği ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen lösemi hastası gençler ve aileleri Kapadokya’da buluştu.

“Sanat ile Umuda Uzanan Eller Projesi” kapsamında yapılan organizasyonla Kapadokya’ya ülkemizin farklı yörelerinden gelen gençler ve aileleri bölge gezilerinin yanı sıra çanak yapma ve kısa drama kursları alma imkanı buluyor. Karlık Evi Butik Otel sahibi Abdullah Şen açıklamasında, “ LÖSEV ile oluşturduğu Sanat ile Umuda Uzanan Eller projesi kapsamında Kasım ayından mart ayına kadar her ay bir grup tedavisi devam eden yada tedavisi tamamlanmış çocukları aileleri ile birlikte Karlıkevinde 3 gün misafir ediyoruz. Bölgemizin tarihi ve coğrafi güzelliklerini gezdiriyor çömlek yaptırıyor ATV ile vadi içlerinde turlar yaptırıyoruz. Atlara binip gezdiriyoruz” dedi.