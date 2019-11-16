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Litvanlar Ürgüp'te Buluştu
Üyelerini Türkiye’de yerleşik Litvanların oluşturduğu Litvanlar Derneği’nin 2. Genel Kongresi Ürgüp Dinler Otel’de gerçekleştiriliyor.
Nevşehir 16.11.2019, 13:19
Litvanya Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın hep beraber okunması ile başlayan kongre, Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Audrius Bruzga, Litvanya Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Yakup Dinler ve Litvanlar Derneği Başkanı Margiris Klenavicius’un açılış konuşmaları ile devam etti.
Kongre 2 gün boyunca çeşitli aktiviteler ile devam edecek ve Pazar günü son bulacak.
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