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Litvanlar Ürgüp'te Buluştu

Üyelerini Türkiye’de yerleşik Litvanların oluşturduğu Litvanlar Derneği’nin 2. Genel Kongresi Ürgüp Dinler Otel’de gerçekleştiriliyor.

Nevşehir 16.11.2019, 13:19
Litvanlar Ürgüp'te Buluştu
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Litvanya Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın hep beraber okunması ile başlayan kongre, Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ekselansları Audrius Bruzga, Litvanya Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu Yakup Dinler ve Litvanlar Derneği Başkanı Margiris Klenavicius’un açılış konuşmaları ile devam etti.

Nüfusunun yaklaşık %10’u olan, 250,000 kişinin Türkiye’yi turistik anlamda ziyaret ettiği Litvanya’da Türkiye liderlik konumunu yıllardır korumaya devam ediyor. Litvanlar Derneği Kongresi’nin Ürgüp’te yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu belirten Fahri Konsolos Yakup Dinler “Bu kongre ile 50 kişilik Litvan Ailemizi Kapadokya ve Ürgüp’te ağırlama şansına eriştik. Litvanlar bölgemizi çok iyi tanımıyorlar, bu kongrenin bölgemiz turizmine ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kongreye katılan Ekselansları Bruzga, kongrenin burada yapılmasında desteklerini esirgemeyen Litvanlar Derneği Başkanı Sayın Klenavicius ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine çok teşekkür ederim.” dedi.

Kongre 2 gün boyunca çeşitli aktiviteler ile devam edecek ve Pazar günü son bulacak.

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