Liseye Hazırım Deneme Sınavında Ödüller Verildi

LGS Deneme Sınavına 457 Kişi katıldı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün eğitime destek projeleri kapsamında yer alan deneme sınavlarının ilki “Liseye Hazırım” LGS deneme sınavına Ürgüp, Ortahisar ve Köylerdeki Orta Okullardan 457 Öğrenci katıldı.

8. sınıflar arasında düzenlenen deneme sınavında 500 tam puan ile 442 puan aralığında dereceye giren 10 kişiye başarılarını tebrik ve çalışmaya teşvik etmek amacıyla laptop, tablet, çeyrek altın ve hediye çeki gibi çeşitli ödüllerin yanı sıra 8. Sınıf soru bankası seti hediye edildi.

İlçedeki bir restoranda Öğrenciler ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen akşam yemeğinden sonra Ürgüp’ten böyle bir başarı beklediklerini belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir, Öğrencileri tek tek tebrik ederek aynı başarıyı haziran ayında yapılacak LGS’de de görmek istediklerini ifade ettiler.

Başkan Aktürk, 5-6 ve 7. sınıf Öğrencilerinden ve velilerinden de deneme sınavı için talep olduğunu belirterek, “2. Dönemde de 5-6 ve 7. Sınıf Öğrencilerimizle bir sınav düzenlemeyi düşünüyoruz.” Dedi.