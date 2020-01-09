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Liseye Hazırım Deneme Sınavında Ödüller Verildi
Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 8. Sınıflar arasında düzenlenen LGS deneme sınavında dereceye girenlere ödülleri İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir tarafından verildi.
Nevşehir 09.01.2020, 09:42
LGS Deneme Sınavına 457 Kişi katıldı
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün eğitime destek projeleri kapsamında yer alan deneme sınavlarının ilki “Liseye Hazırım” LGS deneme sınavına Ürgüp, Ortahisar ve Köylerdeki Orta Okullardan 457 Öğrenci katıldı.
8. sınıflar arasında düzenlenen deneme sınavında 500 tam puan ile 442 puan aralığında dereceye giren 10 kişiye başarılarını tebrik ve çalışmaya teşvik etmek amacıyla laptop, tablet, çeyrek altın ve hediye çeki gibi çeşitli ödüllerin yanı sıra 8. Sınıf soru bankası seti hediye edildi.
Başkan Aktürk, 5-6 ve 7. sınıf Öğrencilerinden ve velilerinden de deneme sınavı için talep olduğunu belirterek, “2. Dönemde de 5-6 ve 7. Sınıf Öğrencilerimizle bir sınav düzenlemeyi düşünüyoruz.” Dedi.