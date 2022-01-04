Limon ve portakal çürükleri dar gelirliye yakacak oluyor

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde dünyanın tüf kayalara oyulu doğal soğuk hava depolarında saklanan limonlardan yapılan ayrım sırasında çürüğe ayrılanlar kurutularak beldede bulunan dar gelirli vatandaşlara kış aylarında yakmaları için ücretsiz olarak veriliyor. Her yıl depolarda çürüme ve benzer şekillerde atıl durumda yaklaşık 500 ton limon artığı ortaya çıkıyor.

1952 yılında başlayan doğal soğuk hava depoculuğu ile Ortahisar beldesinde irili ufaklı bine yakın soğuk hava deposunda, Akdeniz bölgesinin çeşitli merkezlerinden getirilen limonların sulandırılması amacıyla depolandığı, her yıl çeşitli nedenlerden dolayı çürüyen veya atıl hale gelen limonların depo dışına çıkartılarak kurutulduğu gözleniyor.

Eylül-Ekim ayına kadar güneş altında kurutulan limonlar Kasım ayı ile birlikte beldede kömür alamayan dar gelirli vatandaşların evlerini ısıttığı yakacak haline geliyor.