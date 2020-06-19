LGS’de Başarılar

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada ‘Altınyıldız ilköğretim Kurumu olarak LGS sınavı için çalışmalarına Ağustos ayında başlamış ve akşam etütleri, konu tekrarlar, soru çözüm saatleri, birebir özel etüt, sınav koçluğu sistemi, yoğun deneme sınavı programları ve ardından Kovid-19 sürecinde online LGS hazırlık dersleri, online soru çözüm saatleri ve haftada 30 saat yapılan online derslerle öğrencilerimize destek olduk. Öğrencilerimizin her yıl olduğu gibi bu sene de LGS sınavlarında üstün başarı göstereceklerine inancımız tamdır.

Nevşehir’in eğitimdeki gururu, Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde çok büyük emek sarf eden fedakar öğretmenlerimize ve bu süreçte okulumuzdan, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyor ,hafta sonu yapılacak olan LGS sınavlarında tüm öğrencilere başarılar diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.