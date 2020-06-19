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LGS’de Başarılar
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü MEHMET ERAVCI 8.Sınıf öğrencilerimizin 20 HAZİRAN 2020'de yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diledi.
Nevşehir 19.06.2020, 14:36
Nevşehir’in eğitimdeki gururu, Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde çok büyük emek sarf eden fedakar öğretmenlerimize ve bu süreçte okulumuzdan, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyor ,hafta sonu yapılacak olan LGS sınavlarında tüm öğrencilere başarılar diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.