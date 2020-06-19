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LGS’de Başarılar

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü MEHMET ERAVCI 8.Sınıf öğrencilerimizin 20 HAZİRAN 2020'de yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar diledi.

Nevşehir 19.06.2020, 14:36
LGS’de Başarılar
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü MEHMET ERAVCI  yaptığı açıklamada ‘Altınyıldız ilköğretim Kurumu  olarak LGS sınavı için çalışmalarına Ağustos ayında başlamış ve akşam etütleri, konu tekrarlar, soru çözüm saatleri, birebir özel etüt, sınav koçluğu sistemi, yoğun deneme sınavı programları ve ardından Kovid-19 sürecinde online LGS hazırlık dersleri, online soru çözüm saatleri ve haftada 30 saat yapılan online derslerle öğrencilerimize destek olduk. Öğrencilerimizin her yıl olduğu gibi bu sene de LGS  sınavlarında üstün başarı göstereceklerine inancımız tamdır.

Nevşehir’in eğitimdeki  gururu, Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde çok büyük emek sarf eden fedakar öğretmenlerimize ve bu süreçte  okulumuzdan, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen  velilerimize teşekkür ediyor ,hafta sonu yapılacak olan LGS  sınavlarında tüm öğrencilere başarılar diliyorum.’ ifadelerine yer verdi.

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