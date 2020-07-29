LGS ve YKS’DE Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi olarak başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda yapılan LGS ve YKS’de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren 500 öğrenciye bisiklet hediye edeceklerini açıkladı.

Arı, bisikletlerin dağıtımının önümüzdeki günlerde başlayacaklarını kaydetti.

Nevşehir Belediyesi olarak gençlere büyük önem verdiklerini ve eğitim hayatları boyunca her zaman gençlerin yanında yer alarak onlara destek olma gayreti içerisinde olduklarını belirten Arı: “Gençliğimize değer veriyoruz. Çünkü gençlerimiz, ülkemizin birlik ve beraberliğinin garantisidir. Gençlerimiz, bu ülkenin sadece zenginliği değil, aynı zamanda dinamizm ve değişim potansiyelinin de kaynağıdır.” dedi.

YKS öncesinde sınavlara hazırlanan bin 417 lise son sınıf öğrencisine ücretsiz soru bankası seti dağıttıklarını, öğrenciler için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini, binlerce öğrenciye kitap hediye ettiklerini, LGS ve YKS öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonu arttıracak etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Arı, öğrencilere bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Arı: “Gençlerimizin kişisel, bedensel, sosyal, kültürel ve manevi olarak her anlamda gelişimine katkı koymayı hedefliyoruz. Gençlerle ilgili çalışmaların sürekliliğini önemsiyoruz.” diye konuştu.