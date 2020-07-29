LGS ve YKS’DE Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edecek.
Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi olarak başarılı öğrencileri ödüllendirmek ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz haftalarda yapılan LGS ve YKS’de Nevşehir il merkezinde ilk 250 dereceye giren 500 öğrenciye bisiklet hediye edeceklerini açıkladı.
Arı, bisikletlerin dağıtımının önümüzdeki günlerde başlayacaklarını kaydetti.
YKS öncesinde sınavlara hazırlanan bin 417 lise son sınıf öğrencisine ücretsiz soru bankası seti dağıttıklarını, öğrenciler için kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlediklerini, binlerce öğrenciye kitap hediye ettiklerini, LGS ve YKS öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonu arttıracak etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Arı, öğrencilere bundan sonraki süreçte de her türlü desteği vereceklerini vurguladı.
Arı: “Gençlerimizin kişisel, bedensel, sosyal, kültürel ve manevi olarak her anlamda gelişimine katkı koymayı hedefliyoruz. Gençlerle ilgili çalışmaların sürekliliğini önemsiyoruz.” diye konuştu.