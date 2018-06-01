LGS Sınavları Yarın Yapılıyor

Sayın MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada ‘Altınyıldız İlköğretim kurumu 8.Sınıf öğrencileri 2 Haziran 2018'de yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için çalışmalarını tamamladılar .Öğrencilerimizin düzenli olarak yapılan deneme sınavları sonrasında ölçme değerlendirme uzmanları tarafından sınav analizleri çıkarılıp ve bu analizler ışığında konu tekrarları yaparak hiçbir konuda eksik kalmaması sağlanmıştır. Ayrıca birebir özel etüt sistemimiz akşam etütleriyle de öğrencilerin bireysel eksiklikleri de giderilmiştir.2 Haziranda yapılacak olan sınava kadar öğrencilerimiz Toplamda 45 deneme sınavı gerçekleştirmişler sınav streslerini yenip sıradan bir deneme sınavına katılıyor edasıyla sınavlarını yapacaklardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye 1.liği elde etmiş mezun ettiği 771 Öğrencisini Fen Lisesine, 611 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş ve2017-2018 LGS'den sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

Öğrencilerimizi yetiştiren Matematik Öğretmenlerimiz YAHYA ŞAHİN ve GÜLSÜM TEKE, Türkçe Öğretmenlerimiz ZELİHA UĞURLU ve SAADET ÇİFTÇİ ,Fen Bilimleri Öğretmenlerimiz EBRU AKIN ,BAHAR BENZER ve ZEYNEP AYÇA ELİKÜÇÜK,İnkilap Tarihi öğretmenlerimiz PERİHAN ÇITAK SAVRAN ve MERT MANGÖR,Din Kültürü Öğretmenlerimiz DURSUN UZ ve İngilizce Öğretmenlerimiz SELMA SAKA ve CABİR ORKAN Müdür Yardımcılarımız AHMET ÜNAL,MEHMET ÖZYİĞİT ve YÜKSEL ARIKAN,Rehber Öğretmenlerimiz ALİ RIZA KÖSE ve ELİF BÜŞRA AYDIN’a ve velilerimize teşekkür ediyor ve 2 Haziran 2018 'de yapılacak olan LGS sınavlarında tüm ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU öğrencilerine ve sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz.’ İfadelerine yer verdi.