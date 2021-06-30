LGS Nevşehir İl Birincisi H.Lütfi Pamukçu Ortaokulundan

H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu 2021 LGS' de muhteşem bir başarı daha sergileyerek LGS Nevşehir il birincisini çıkarmayı başarmıştır. H. Lütfi Pamukçu ortaokulu öğrencisi Ayşegül ERDOĞAN toplamda 490.817 puan ve Türkiye yüzdelik dilimi 0,04 ile il birincisi olmuştur. Gurur kaynağı öğrencimizi ve üstün gayretleri ile bu sürece eşlik eden ailesini, öğretmenlerimizi ,okul idaresini ve çalışanlarını cânı gönülden tebrik ederiz. Öğrencimize bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Yolu, bahtı açık olsun.