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LGS Başarılarınızı Ödüllendiriyoruz! ‘‘Altınyıldız’lı Olan Kazanır.’’

Şampiyonların Koleji Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi LGS başarınızı ödüllendiriyor.

Nevşehir 17.07.2020, 14:54 17.07.2020, 14:55
LGS Başarılarınızı Ödüllendiriyoruz! ‘‘Altınyıldız’lı Olan Kazanır.’’
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2020 LGS puanlarına göre, Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf kayıtlarımız devam etmektedir.

Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alan Altınyıldız Liseleri;

Üniversite sınavları Nevşehir 1., 2. ve 3., Türkiye 78.’dir. Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi mükemmel kampüsü, başarılı öğretmen kadrosu ve 23 yıllık tecrübesiyle üniversite hayallerinizi gerçekleştirmek üzere yanıbaşınızda.

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