LGS Başarılarınızı Ödüllendiriyoruz! ‘‘Altınyıldız’lı Olan Kazanır.’’

2020 LGS puanlarına göre, Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf kayıtlarımız devam etmektedir.

Türkiye’nin en başarılı liseleri arasında yer alan Altınyıldız Liseleri;

Üniversite sınavları Nevşehir 1., 2. ve 3., Türkiye 78.’dir. Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi mükemmel kampüsü, başarılı öğretmen kadrosu ve 23 yıllık tecrübesiyle üniversite hayallerinizi gerçekleştirmek üzere yanıbaşınızda.