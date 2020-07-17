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AK Parti İl Başkanı Yanar, “ Asılar geçse de 15 Temmuz gecesi milletimizin kahramanlığı da hainlerin ihaneti de unutulmayacak”
LGS Başarılarınızı Ödüllendiriyoruz! ‘‘Altınyıldız’lı Olan Kazanır.’’
Şampiyonların Koleji Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi LGS başarınızı ödüllendiriyor.
Nevşehir 17.07.2020, 14:54 17.07.2020, 14:55
2020 LGS puanlarına göre, Fen ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf kayıtlarımız devam etmektedir.
Üniversite sınavları Nevşehir 1., 2. ve 3., Türkiye 78.’dir. Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi mükemmel kampüsü, başarılı öğretmen kadrosu ve 23 yıllık tecrübesiyle üniversite hayallerinizi gerçekleştirmek üzere yanıbaşınızda.