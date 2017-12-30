Lejyoner hastalığı eğitimleri sürüyor

Lejyoner hastalığı karşısında hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlemek amacı ile Resmi Gazetede yayımlanmış olup yönetmelik doğrultusunda 2016 yılında başlatılan eğitimler 2017 yılında da devam etti.

Bu bağlamda Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi Müdürlük eğitim salonunda, Nevşehir Yüksek Öğrenim kredi ve Yurtlar kurumu İl Müdürlüğü, Nevşehir İçki Fabrikası, Tesco Kipa ve Kaymaklı Crystal otelde görevli yönetim personelleri ile teknik personellere, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Buket Gönenç Arvas, Nevşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Çömçe, Çevre Sağlığı Birimi Çevre Sağlığı Teknisyenleri Mahir Gölbaşı ile Turgay Çetin tarafından Lejyoner Hastalığı ve konaklama birimleri su sisteminde rutin akut dönem ile uzun dönemde alınması gereken koruyucu önlemler ve dekontaminsayon yöntemleri hakkında eğitim verildi.

Yataklı tedavi kurumları ile konaklama birimlerinde, Lejyoner hastalığı karşısında hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi konulu eğitimleri 2018 yılında da devam edecek.