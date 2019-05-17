Lale Caddesi’nde içme suyu hattı yenilendi

Nevşehir Belediyesi ekiplerince, Lale Caddesi’nde gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarında eski demir ve asbestli çimento borular sökülerek yeni, basınca dayanıklı ve sağlıklı polietilen borular ile değişimi sağlandı.

Nevşehir Belediyesi önünden başlayan Lale Caddesi ile Forum Kapadokya AVM’nin bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi arasındaki yolun sıcak asfalt yapılması için planlanan çalışmaların ilk etabı olan Lale Caddesi üzerindeki, Doyuran Kavşağı-Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki alanda çalışmalar sürüyor.

“Belediye ekiplerinden yoğun mesai”

Sıcak asfalt öncesinde içme suyu alt yapısının tamamen yenileneceği caddede, Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarısına kadar mesaisini sürdürüyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla, cadde üzerindeki esnafların ve vatandaşların mağdur olmamaları için özveri ile çalışmalarını sürdüren ekipler hafta sonuna kadar bu çalışmayı tamamlamayı hedefliyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla mevcut içme suyu hattının ekonomik ömrünü dolduran ve arızalara neden olan kısmında yenileme çalışması tamamlandı. Yenilenen hat sayesinde vatandaşların altyapıyla ilgili sıkıntı yaşamalarının önüne geçilecek.

İçme suyu hattının yanı sıra cadde üzerindeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı da yenileniyor. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde üzerinde sıcak asfalt dökümü yapılacak ve sonrasında caddenin aydınlatma sistemleri ve yaya kaldırımları daha modern bir hale getirilecek.

“Eşit ve hızlı hizmet”

Çalışmaları günün farklı saatlerinde sürekli yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, şehirdeki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ciddi bir sorunun ortadan kaldırılacağını kaydetti. Bu çalışmalarla birlikte şehir içerisinin modern bir alt ve üst yapıya kavuşacağını ifade eden Arı, anlayışı ve desteklerinden dolayı esnaflara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Arı: “Şehirdeki tüm mahalle, sokak ve caddelerin sorunları biliyoruz. Hepsini tespit ettik. Bu sorunların çözümü için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın gösterdikleri anlayış ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepsini belirli bir sırayla çözüme kavuşturacağız. Yapmayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik. Verdiğimiz sözlerinde sonuna kadar arkasındayız. Bu şehir her şeyin en iyisine, en güzeline layık.” dedi.