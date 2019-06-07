Lale Caddesi yarın trafiğe kapatılıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Lale Caddesi’nde gerçekleştirilen sıcak asfalt dökümü ve altyapı yenileme çalışmalarının 2.etabı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı arasındaki Lale Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarına 8 Haziran 2019 Cumartesi günü başlanıyor. Sabah saat 08.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak olan yolda ilk olarak mevcut parke taşlar sökülecek. Daha sonra yol boyunca bulunan mevcut içme suyu hattı yenilenerek kanalizasyon ve yağmur kanal hattında bakım çalışması yapılacak. Altyapı çalışmalarının ardından ise; sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecek ve yaya kaldırımları, aydınlatma sistemleri ve otobüs durakları yenilenecek.

Nevşehir Belediyesi ekiplerinin hem gündüz hem de gece yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştireceği çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Lale Caddesi’ndeki altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında Mayıs ayı içerisinde Nevşehir Belediyesi önündeki Doyuran Kavşağı ile Ziraat Bankası Kavşağı arasındaki yolda sıcak asfalt dökümü ve altyapı çalışması tamamlanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 13:29