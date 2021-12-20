KYD'den İcik İlkokulu'na Kitap Bağışı

KYD Başkanı Dr. Harun Çolak, Başkan Yardımcısı Oğuz Özdem, Genel Sekreter İsmail Hilal, yönetim kurulu üyeleri Osman Aytekin ve Tuğba Çolak, İcik İlkokulu’nda yeni oluşturulan kütüphaneyi inceledi.

KYD Başkanı Dr. Harun Çolak, “Kapadokya Yazarlar Derneği olarak, şehrimizdeki kitap ihtiyacı olan okullara imkânlarımız doğrultusunda her daim destek olmaya çalışıyoruz. İcik İlkokulu’nda yeni oluşturulan kütüphaneye KYD üyelerimizin ve Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerinin de desteğiyle kitap bağışı gerçekleştirdik. Çocuklarımız için oluşturulan bu kütüphaneye emeği geçen herkese desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. ” dedi.

Nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Mehmet Taşkın ve öğretmen Neslihan Kütük, KYD yönetim kurulu üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür etti.