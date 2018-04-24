Kuyuya düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında evinin önünde bulunan kuyuya düşen 65 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Özkonak Kasabasında evinin önünde bulunan kuyuda yapılan çalışmaları kontrol eden 65 yaşındaki İdris Karabilen bir anlık dalgınlık sonrasında kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılan yaşlı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından 65 yaşındaki İdris Karabilen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2018, 19:41