Kuyulutatlar’da vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirildi

Vatandaşların talep ve şikayetlerinin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması için İlçe Kaymakamı İsmail Erdoğan başkanlığında ilgili kurum Müdürlerinin katılımıyla Kuyulutatlar köyünde vatandaşla buluşma toplantısı düzenledi.

Köy muhtarı Hürrem Demir ve vatandaşlar Kaymakamın yapmış olduğu bu ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

İlçe Kaymakamı Erdoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini bizzat yerinde dinledi ve İlgili Kurum Müdürlerine Sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.

Bu tür ziyaretlerin devam edeceğini, vatandaşların sorun ve taleplerinin bizzat takipçisi olacağını ifade eden Kaymakam Erdoğan, katılımlarından dolayı Kurum Müdürlerine, köy Muhtarı ve halka teşekkür ederek ziyareti sonlandırdı.