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Kuvvetli Rüzgâr Ve Fırtına Uyarısı!

Nevşehir 23.12.2019, 08:27 23.12.2019, 08:32
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Kuvvetli Rüzgâr Ve Fırtına Uyarısı!
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.


Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2019 tarihi 08:00’den, 24.12.2019 tarihi 08:00 saatleri arasında, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevreleri, 23.12.2019 tarihi 09:00’den, 25.12.2019 tarihi 03:00 saatleri arasında, Kayseri ve Sivas çevreleri kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80km/sa), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına (100 km/sa) ile birlikte; Çatı uçması-Ulaşımda aksamalar-ağaç veya direklerin devrilmesi, Karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmesi ile birlikte oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. 

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