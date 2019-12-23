Kuvvetli Rüzgâr Ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına dolayısıyla uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2019 tarihi 08:00’den, 24.12.2019 tarihi 08:00 saatleri arasında, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat çevreleri, 23.12.2019 tarihi 09:00’den, 25.12.2019 tarihi 03:00 saatleri arasında, Kayseri ve Sivas çevreleri kuvvetli rüzgâr ve fırtına (60-80km/sa), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına (100 km/sa) ile birlikte; Çatı uçması-Ulaşımda aksamalar-ağaç veya direklerin devrilmesi, Karbonmonoksit kaynaklı soba ve baca gazı zehirlenmesi ile birlikte oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.