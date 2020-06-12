Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

12.06.2020 13:00 TSI

12.06.2020 22:00 TSI

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Ulaşımda Aksamalar - Su Baskını – Yıldırım-Dolu

Alınabilir Önlemler

Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi