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Nevşehir Belediyespor, ‘Futbol dönüş’ protokolü gereğince bütün tedbirleri alarak müsabakalara hazırlanacak
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar Bekleniyor!
Nevşehir 12.06.2020, 13:48
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
12.06.2020 13:00 TSI
12.06.2020 22:00 TSI
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Ulaşımda Aksamalar - Su Baskını – Yıldırım-Dolu
Alınabilir Önlemler
Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi