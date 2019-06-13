Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

13.06.2019 12:00 TSI

Oluşması Muhtemel Riskler

Ani sel - Ulaşımda Aksamalar - Su Baskını - Yıldırım

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü / Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi