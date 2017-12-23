Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu Nevşehir’e Hayran Kaldı

Nevşehir’e, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Irık ile birlikte gelen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ilk olarak Nevşehir Belediyesi’nin himayesinde inşaatı devam eden Nevşehir Külliyesi’ni gezdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından hayırseverlerin de desteği ile yapımı devam eden Nevşehir Külliyesi konusunda bilgilendirilen Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu,daha sonra yine Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Spor Kondisyon Merkezini gezdi.

Daha sonra uluslar arası standartlarda yapımı süren 3.5 kilometre uzunlbuğundaki bisiklet ve yürüyüş parkurunda da incelemelerde bulunan Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu’na Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ,çalışmalara ilişkin olarak bilgiler verdi.

Külliye alanında yapımı tamamlanan cafeterya ve lokanta bölümlerini gezen Saraçoğlu daha sonra Nevşehir Belediyesi tarafından yapımı 113 günde tamamlanarak bu alanda Türkiye’de yapımı en kısa sürede tamamlanarak hizmete kazandırılan merkez ünvanını da kazanan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne geldi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ney ve Bağlama eğitimi alan öğrencilerle de bir süre sohbet eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bir süre eğitim çalışmalarını izlediler.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’e teşekkür etti. Saraçoğlu , nitelikli düzeydeki bu yatırım hamleleri ile şehrin önemli bir gelişim süreci ortaya koyduğunu belirterek, gerçekleştirilen yatırımlar için Belediye Başkanı Ünver’e teşekkür etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver daha sonra ziyaretin anısına Avanos el sanatları ürünlerinden Anfora ile kendi yazdığı ‘ Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir’ isimli kitabını takdim ederken, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’da Belediye Başkanı Ünver’e çeşitli hediyeler takdim etti.