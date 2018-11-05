Kurtulmuş, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Akademik Yılı Açılışına Katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2018-2019 Akademik Yıl açılış törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacı Bektaş Veli Semah ekibi gösteri sundu. Kum sanatçısı Ramazan Yumrutaş’ın kum sanatı gösterisinin ardından kürsüye gelen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, 22 bin öğrenci ve 650 akademik personel ile geleceğe yön verecek gençlerin bilgi ve beceri sahibi olmaları için yoğun bir emek verildiğini belirtti.

Tüm akademik kadrolarıyla birbiri ardına hizmete kazandırdıkları merkezler aracılığıyla gençlerin geleceklerini açabilecekleri bir anahtar verebilme gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Bağlı, Üniversite olarak Patates Araştırma Merkezi ve Ponza Araştırma Merkezi kurulumuna öncülük ederek bu alanda bölgesel gelişime de önemli katkılar sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.

Daha sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ‘ da, dünyada küresel bir dengesizlik yaşandığını belirtti. Kurtulmuş şöyle konuştu: “ ‘’Dünya, ekonomik ve politik bakımdan yeni bir gerilimin eşiğindedir ve yeri bir dengesizliğin öncesindedir. Türkiye bir taraftan Amerika ve Avrupa’yla her türlü gerilime rağmen yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Yeter ki biz güçlü olalım. Dolayısıyla ortaya çıkan bu dengesizlik, Türkiye’nin önüne de yeni fırsatlar çıkarıyor’’ dedi.

Dünyanın yeni bir küresel dengesizlikten geçindiğine değinen Kurtulmuş “’Güç dünyasının Avrupa’dan Amerika’ya geçtiği bir süreç yaşadık. Ardından soğuk savaş dönemi yaşadık ve ne yazık ki, Türkiye olarak bu soğuk savaşın en ağır şekilde bedelini ödedik. 12 Eylül öncesinde insanlar, sağcı ve solcu olarak ayrılmıştı çok kayıplar verdik’’ ifadelerini kullandı. Küresel rekabet, sınırların açıldığı bir dünyada, tam bir rekabet ortamının yaşandığının söylendiğini vurgulayan Kurtulmuş, ‘’Berlin Duvarı yıkılmıştı ve yeni bir dünyanın kurulacağı ileri sürülmüştü. Günümüzde gelinen noktada ise tam bir dengesizliğin hüküm sürdüğü bir dünyadayız. Dünya yeni bir denge arayışı içerisindedir. Dünyada hemen hemen her yerde yeniden gümrük duvarlarının kurulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu ekonomik alandaki gerilimlerin, yeni bölünmüşlüklerin eşiğine getirdiği açıktır. Dünya, ekonomik ve politik bakımdan yeni bir gerilimin eşiğindedir ve yeri bir dengesizliğin öncesindedir. Türkiye bir taraftan Amerika ve Avrupa’yla her türlü gerilime rağmen yeni bir denge kurmaya çalışıyor. Yeter ki biz güçlü olalım. Dolayısıyla ortaya çıkan bu dengesizlik, Türkiye’nin önüne de yeni fırsatlar çıkarıyor’’ diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 2018-2019 Akademik yılının açılışında daha sonra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Nevşehir V alisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Profesörlüğe yükselen akademik personele cübbelerini giydirdi ve onlarla toplu fotoğraf çektirdi.