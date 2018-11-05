Kurtulmuş, Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'i Ziyaret Etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş daha sonra Nevşehir Belediyesi’ne geçti.

Nevşehir Belediye binası girişinde Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Başkan Yardımcıları Yusuf Kaya, Oktay Şaşırmaz ve Mustafa Alevli ile birlikte birim amirleri tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, daha sonra Seçen ’in makamına geçti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Gençlik kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç’in de hazır bulunduğu ziyarette ,AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Nevşehir’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen daha sonra ziyaretin anısına AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’a Avanos el sanatları ürünü bir çini tabak hediye ederken Kurtulmuş’ da Seçen ’e bir hediye takdim etti.

Kurtulmuş daha sonra Nevşehir’deki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve basın mensupları ile yemekli bir toplantıya katılmak üzere Nevşehir Belediyesi’nden ayrıldı.