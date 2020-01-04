Kurşunlu Camii Ramazan ayına ibadete açılacak

NEVŞEHİR(MHA) 1 ay önce Vakıflar Genel Müdürü Adnan Erten’i makamında ziyaret ettiğini ve konunun önemini bizzat kendisine anlattığını kaydeden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “Biliyorsunuz yerel yönetimler bölge toplantısı Nevşehir’de yapılmıştı. O toplantıda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’da buradaydı. Kendisiyle bu konuyu uzun uzun görüşme fırsatım oldu. Kendisiyle Vakıflar Genel Müdürü Adnan Erten beyi aradık. Genel Müdürümüz kendisi de geldi, ekiplerini de gönderdi. Bundan 1 ay önce bizzat kendisinin yanına da gittim. “Sayın Genel müdürüm ben Kurşunlu Camiinin tadilatının tamamlanarak ramazan ayına açılacağı sözünü veriyorum bilginiz olsun” dedim. Mutabakata vardık. Direkt belediyemizi ilgilendiren bir konu değil ama İnşallah ramazan ayında Kurşunlu Camii ibadete tekrar açılacak” diye konuştu.