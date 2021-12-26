Kurşunlu Cami ne zaman ibadete açılacak?

NEVŞEHİR(MHA) Cami de restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, istendiğinde hemen ibadete yeniden açılabileceğini belirten Başkan Savran, Şadırvan ve abdesthane bölümlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle camiinin henüz ibadete açılamadığını söyledi.

Sorunun çözümü için çalışmaların aralıksız sürdüğünü de kaydeden Başkan Savran, "Bu şehirde yaşayan herkesin sorunu bizim de sorunumuz. Bu belediyenin işiydi demiyoruz. Elimizden ne geliyorsa peşine düşüyoruz. Benim çalışma prensibim bu. Yani Kurşunlu Cami restorasyonu Kültür ve turizm bakanlığının takip ettiği bir iş deyip işin işinden çıkamayız. Bu şehrin belediye başkanı iseniz bu şehrin bütün dertleriyle dertlenmek zorundasınız. Gücünüz yetmiyorsa eğer, en azından dertlenmeniz lazım. Kurşunlu cami bu şehir çok önemli bir eser. Kurşunlu camiiyle ilgili çok yakından ilgileniyoruz. Restorasyon çalışmasını yapan ekiple de sık sık görüşüyoruz. Aslında camide restorasyon çalışmaları bitti. Buradaki sorun Şadırvan ve tuvalet kısmının altındaki kervansaray alanının statik olarak bozuk oluşu. Şadırvan eğrildi ve tuvaletlerin çökme tehlikesi vardı. Şadırvan kısmı çözüldü ancak tuvaletler bölümünde sıkıntı yaşandı. Hatta oradan bir taş bile düştü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O bölümün sorununun çözülmesi lazım. Şu an istesek ibadete açarız ama 3 yıla yakın bir süredir restorasyon olan bir camiyi de tuvaletleri olmadan açmak istemiyoruz. Eski binalarda ne ile karşılaşacağınızı bilemiyorsunuz. Kimi zaman güçlendirme yapmanız gerekebiliyor. Kimi zaman karşınıza olmadık sorunlar çıkabiliyor. Tarih vermek istemiyoruz. Dört başı mamur bir şekilde açmak istiyoruz. Ancak insanlarımızı çökme tehlikesi ya da abdesthanesi olmayan bir camiyi ibadete yeniden açmak doğru olmaz" ifadelerinde bulundu.