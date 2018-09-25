Kursa başlama sevinciyle ailelerine el salladılar

NEVŞEHİR(MHA) Eğitimin başlaması sebebi ile Hacı Asım ve Hacı Nimet Dirikoç 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursunda Eğitime başlama programı düzenlendi.

Program Hacı Asım ve Hacı Nimet Dirikoç 4-6 yaş grubu Kuran Kursu öğreticisi Ayşegül Ak’ın açılış konuşması ile başladı. Ayşegül Ak, “Nevşehir’de 4-6 Yaş Din eğitimi “Anne çocuk el ele Kur’an öğrenme” projesiyle 2014-2015 eğitim öğretim yılında başlamıştır. Yüzü aşkın öğrenciye hizmet vermiştir. 4-6 Yaş Din Eğitimi, çocuğa , “Güzel Kur’an öğretmek, hatim yapmak, hafız olmak, sure ezberletmek değildir. 4-6 Yaş Din Eğitimi, Allah’ı, Peygamberimiz (S.A.V.)’ i, İslam dinini sevdiren, güzel ahlak sahibi, büyüklerine ve tüm mahlukata saygı duyan, dua edebilen nesiller yetiştirmektir’’ dedi.

4-6 yaş grubu Kuran Kursu açılış programın da Nevşehir il Müftüsü Yakup Öztürk ise:

‘’Allah’ımızın biz insanlara verdiği en güzel nimetin çocuklarımız olduğunu bilmelerini istedi. Bu nimeti güzel eğiterek ömür boyu bitmez tükenmez bir servete dönüştürmemizin elimizde olduğunu, bununda eğitimle elde edilebileceğini ifade etti.

“Nevşehir İl Müftülüğünün, bütün personeliyle vatandaşlarımızın yavrularını eğitmek üzere her an hazır olduğunu bilmelerini isteyerek, bu çocuklar Allah’ ın bizlere emanetidir. Yetiştirmek ve eğitmek de bizlere düşer” dedi.

Hacı Asım ve Hacı Nimet Dirikoç 4-6 Yaş Kuran Kursunda hizmet veren Ayşegül Ak hoca hanıma başarılar dileyerek;

Nevşehir genelinde; Hacı Asım ve Hacı Nimet Dirikoç 4-6 yaş grubu Kuran Kursunda: 1 Sınıf. Gaznevi Kız Kuran Kursunda: 2 Sınıf. Hacı Mustafa Paslanmaz Kuran Kursunda: 1 Sınıf. Sulusaray Kas. Sultan Alaaddin Kuran Kursunda: 1 Sınıf. Olmak üzere bu yıl toplam yüzü aşkın öğrenciye eğitim vereceklerini söyledi.

Yeni 4-6 yaş grubu Kuran kursları açılması için çalışmaların devam ettiğini, hedeflerinin her mahallede bir 4-6 yaş grubu Kuran kursu olduğunu belirtti.

Program Kursa katılan çocuklara Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk ve İl Müftü yardımcısı Yaşar Bolat’ın hediyeler dağıtmasıyla sona erdi.