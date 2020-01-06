Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Rektör Bağlı’ya ziyaret

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve konsey üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi tarafından Nevşehir İl Başkanlığı görevine atanan Muammer Başer beraberinde konsey üyeleri ile birlikte NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bağlı, İl Başkanı Başer ve beraberindekilere teşekkür etti. Bağlı ayrıca, Nevşehir’de yeni kurulan KGK İl Başkanlığının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İl Başkanı Başer ise, Küresel Gazeteciler Konseyi ve Nevşehir İl Başkanlığı olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Bağlı’ya bilgi verdiler.

KGK Başkanı ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına Başer’e plaket takdiminde bulundu.