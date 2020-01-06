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Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Rektör Bağlı’ya ziyaret
Küresel Gazeteciler Konseyi (kgk) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer Ve Konsey Üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı Ziyaret Etti.
Nevşehir 06.01.2020, 16:08 06.01.2020, 16:37
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve konsey üyeleri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.
İl Başkanı Başer ise, Küresel Gazeteciler Konseyi ve Nevşehir İl Başkanlığı olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Rektör Bağlı’ya bilgi verdiler.
KGK Başkanı ve beraberindeki heyet ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, ziyaret sonunda günün anısına Başer’e plaket takdiminde bulundu.