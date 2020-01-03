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Küresel Gazeteciler Konseyi’nden Emniyet Müdürü Artunay’a ziyaret
Küresel Gazeteciler Konseyi (kgk) İl Başkanı Muammer Başer Ve Üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı Ziyaret Etti.
Nevşehir 03.01.2020, 16:08 03.01.2020, 16:39
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanı Muammer Başer ve üyeleri İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay’ı ziyaret etti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ziyaretlerinden dolayı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığı’nın Nevşehir’e hayırlı olmasını temenni etti.