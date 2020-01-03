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Küresel Gazeteciler Konseyi, Vali Aktaş’ı ziyaret etti
Küresel Gazeteciler Konseyi (kgk) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer Ve Beraberindeki Üyeler İle Birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti.
Nevşehir 03.01.2020, 14:01
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer ve beraberindeki üyeler ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ta ziyaretlerinden dolayı Nevşehir KGK Başkanı Muammer Başer ve beraberindekilere teşekkür ederken Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Nevşehir’e hayırlı uğurlu olmasını diledi.