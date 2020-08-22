Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi
KÜRESEL GAZETECİLER KONSEYİ (KGK) NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN KAHVALTIDA KGK ÜYELERİ VE KURUM TEMSİLCİLERİ KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİ.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltıda KGK üyeleri ve kurum temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi.
KGK İl Temsilcisi Muammer Başer yaptığı açıklamada, “Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Temsilciliği olarak Nevşehir’de yapılan çalışmalarımızı ve bundan sonra planladığımız çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Nevşehir’imizi ve Kapadokya bölgemizi Türkiye’de daha üst sıralara taşıyabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde taşıyacağımızdan kimsenin en küçük şüphesi bulunmasın. Düzenlemiş olduğumuz kahvaltımıza katılan başta KGK üyelerimize olmak üzere Nevşehir Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Yasin Temel ve NEVÜ Basın Yayın çalışanı Salim Kürklü’ye teşekkür ederim” dedi.