Son Dakika

Kurban kesim ücretleri belirlendi

Nevşehir kurban hizmetleri komisyonunca kurban kesim ücretleri belirlendi.

Nevşehir 27.07.2020, 12:53 27.07.2020, 12:56
Kurban kesim ücretleri belirlendi
banner230

NEVŞEHİR(MHA) Küçükbaş hayvanlar için (En üst rakam) 50 TL, Büyük baş hayvanlar için (En üst rakam) 275 TL olarak belirlendi.  

Görevliler tarafından ücretler uygun bir şekilde yazılacak naylon muhafaza içerisinde 

kesim yerlerinde halkın göreceği uygun bir yere asılacak. 

Hayvanların korkutulmadan, ürkütülmeden ve hayvana en az acı verecek şekilde 

hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda ve ehliyetli (Kesim Kursu Belgesi bulunan ve Hijyen Belgesi) elemanlarca yapılması sağlanacak. 

Kesimin dini kurallara göre, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesim için 

tahsis edilen yerlerde veya kişinin kendi mülkiyetine ait olan beton zemin üzerinde gelip geçenlerin dikkatini çekmeyecek şekilde uygun ortamlarda yapılması sağlanacaktır. Kesim yapacak şahıslar Belediyeye müracaat ederek telefon ve ikametgâh adreslerini bildirmeleri gerekmekte. 

Komisyon üyelerinin belirlediği görevliler il merkezinde Kurban kesim yerlerinin dışında 

kesilen kurbanların sayısal bilgilerinin rapor haline getirilmesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verilmesi konusunda sorumlu. 

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@