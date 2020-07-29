Son Dakika
Kurban Bayramı Yaklaşırken Denetimler Yoğunlaştırıldı
Nevşehir 29.07.2020, 14:57
Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan gıda denetimleri, Kurban Bayramı yaklaşırken yoğunlaştırıldı. Yaklaşan bayram öncesinde öncelikli olarak Unlu Mamüller, Pastacılık Ürünleri Üreten İşyerleri, Lokum ve Şekerleme üreten işyerleri başta olmak üzere, Üretim ve satış yerlerine yönelik olarak yapılmakta olan Gıda Denetimleri artırıldı.
İl Tarım ve Orman Müdür V. Gürol ÇETİN yaptığı açıklamada;
Vatandaşlarımızın yaklaşan bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum”dedi.