Kurban Bayramı Yaklaşırken Denetimler Yoğunlaştırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan gıda denetimleri, Kurban Bayramı yaklaşırken yoğunlaştırıldı. Yaklaşan bayram öncesinde öncelikli olarak Unlu Mamüller, Pastacılık Ürünleri Üreten İşyerleri, Lokum ve Şekerleme üreten işyerleri başta olmak üzere, Üretim ve satış yerlerine yönelik olarak yapılmakta olan Gıda Denetimleri artırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür V. Gürol ÇETİN yaptığı açıklamada;

“Halkımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için, Müdürlüğümüz sorumluluğunda olan konularda çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu kapsamda, yıl boyunca sürdürülmekte olan Gıda Denetimlerimizi, özellikle bayram döneminde yoğun faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yerlerine yönelik olarak artırıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Vatandaşlarımızın yaklaşan bayramını tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum”dedi.