Kur’an kursu öğrencilerinden anlamlı örnek davranış

Ziyaret esnasında kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı’nın Ramazan ayında başlatmış olduğu “Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin” yardım kampanyasına bağışladılar.

Büyük bir sevinçle Fakirlere ve muhtaçlara yardım eli uzatılsın diye harçlıklarını Türkiye Diyanet Vakfı Avanos Şubesine teslim ettiler.

Miniklerin bu güzel ve anlamlı çalışmalarından dolayı öğretici ve yardımcıları ile miniklere teşekkür eden İlçe Müftüsü Mehmet Fidan çeşitli hediyelerle minikleri sevindirdi.