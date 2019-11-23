KÜN’de ‘Japonya’da bir Osmanlı gemisi’ konferansı düzenlendi

Kapadokya Üniversitesinde Ertuğrul Fırkateyni’nin anlatıldığı “Japonya’da Bir Osmanlı Gemisi” konulu konferansın konuğu Kaptan Tufan Turanlı’ydı.

Geçtiğimiz aylarda Mustafapaşa yerleşkesinde Öncülere Vefa Projesi kapsamında "Ertuğrul Şehitleri ve Torajiro Yamada” Dersliği açan Kapadokya Üniversitesi, Japonya’da 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili 2007 yılından beri yürütülen proje ve sualtı kazısına başkanlık yapan Kaptan Tufan Turanlı’yı ağırladı.

2004 yılında Bodrum’da yer alan Sualtı Arkeoloji Merkezini gezmeye gelen lise öğrencilerinin Ertuğrul Fırkateyni’ni bilmeyip, üç gün sonra yaptığı Japonya gezisinde havalimanındaki bir Japon görevlinin ve kendisine samimi davranması üzerine çalışmalarına başladığını belirten Kaptan Tufan Turanlı, “2007 yılından beri Ertuğrul’un battığı yer olan Japonya Kushimoto’da daha çok kış aylarında olmak üzere Ertuğrul Fırkateyni’nin kazısını gerçekleştiriyorum. Bugüne kadar 8.300’e yakın eser çıkardık ve çalışmalarımız hala devam ediyor. Şubat ayında yeniden dalışlara başlayacağım” şeklinde konuştuktan sonra katılımcılara kazı esnasında karşılaştığı durum ve eserlerle ilgili bir sunum yaptı.

Kaptan Tufan Turanlı, en önemli hedefinin Japonya’ya binbir zorlukla gidip Türk- Japon dostluğunu pekiştiren kahraman deniz şehitlerini anmak ve anılarını canlı tutmak olduğunu vurgulayarak konferansına son verdi.

Kaptan Tufan Turanlı’dan sonra söz alan Turizmci Sadettin Eraslan, Japonlarla ilgili mesleki anekdotlarını konuklar ile paylaşırken, Emekli Kabin Amiri Müge Sayar ise İran-Irak savaşı öncesinde Başbakan Turgut Özal’ın isteğiyle Japon vatandaşlarını Türk uçağı ile kurtarılması sürecinde yaşadıklarını anlattı.