KÜN’de ‘Japonya’da bir Osmanlı gemisi’ konferansı düzenlendi
Geçtiğimiz Aylarda Mustafapaşa Yerleşkesinde Öncülere Vefa Projesi Kapsamında "ertuğrul Şehitleri Ve Torajiro Yamada” Dersliği Açan Kapadokya Üniversitesi, Japonya'da 1890 Yılında Batan Ertuğrul Fırkateyni İle İlgili 2007 Yılından Beri Yürütülen Proje Ve Sualtı Kazısına Başkanlık Yapan Kaptan Tufan Turanlı’yı Ağırladı.
Kapadokya Üniversitesinde Ertuğrul Fırkateyni’nin anlatıldığı “Japonya’da Bir Osmanlı Gemisi” konulu konferansın konuğu Kaptan Tufan Turanlı’ydı.
Geçtiğimiz aylarda Mustafapaşa yerleşkesinde Öncülere Vefa Projesi kapsamında "Ertuğrul Şehitleri ve Torajiro Yamada” Dersliği açan Kapadokya Üniversitesi, Japonya’da 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni ile ilgili 2007 yılından beri yürütülen proje ve sualtı kazısına başkanlık yapan Kaptan Tufan Turanlı’yı ağırladı.
Kaptan Tufan Turanlı, en önemli hedefinin Japonya’ya binbir zorlukla gidip Türk- Japon dostluğunu pekiştiren kahraman deniz şehitlerini anmak ve anılarını canlı tutmak olduğunu vurgulayarak konferansına son verdi.
Kaptan Tufan Turanlı’dan sonra söz alan Turizmci Sadettin Eraslan, Japonlarla ilgili mesleki anekdotlarını konuklar ile paylaşırken, Emekli Kabin Amiri Müge Sayar ise İran-Irak savaşı öncesinde Başbakan Turgut Özal’ın isteğiyle Japon vatandaşlarını Türk uçağı ile kurtarılması sürecinde yaşadıklarını anlattı.
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