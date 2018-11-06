Kumar oynayan 4 kişi hakkında işlem yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynandığı ihbarı üzerine bir iş yerine yapılan baskında iş yeri sahibi ve kumar oynayan 4 kişi yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada V.K., V.K., Y.T., ve O.Ç’nin aynı masada iskambil kağıdı ve sarı renkli pullar ile oyun oynadıklarını tespit etti. Polis ekipleri tarafından iş yeri sahibi B.T.’ye kumar oynanması içi yer ve imkan sağlama suçundan, kumar oynayan diğer 4 şahsa ise kabahatler kanununun 34.maddesinden kişi başı 259 lira olmak üzere toplamda bin 36 lira idari yaptırım cezası uyguladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 09:56