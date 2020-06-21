Kulüp Başkanı Özaltın’dan Babalar Günü mesajı

Nevşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın yayımladığı mesajda 'Baba demek sığınak demek, baba demek korunak demek, baba demek can demektir. Babalık; tıpkı annelik gibi duyguların en yücesi ve fedakârlığın tartışmasız tek tarifidir' dedi.

Babaların, maddi ve manevi her türlü zorluk, çile, eza ve cefa karşısında aileleri için direnip mücadele eden mümtaz şahsiyetler olduğunu vurgulayan Başkan Özaltın, mesajında; 'Yeryüzünde hiçbir baba yoktur ki; ailesi için nefsinden geçmemiş olsun' diyerek, babaların aslında birer fedakârlık örneği olduğunun da altını çizdi.

Nevşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, anne ve babanın toplumsal açıdan taşıdığı değer kadar, dini açıdan da kıymete haiz birer makamı ifade ettiği mesajında, 'Anne ve babasına sırtını dönen bir evlat, toplumda 'Yadırganmak' suretiyle nasıl ki bir yaptırıma tabi tutuluyorsa, bu durum dini açıdan da öyledir. Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kullar için yüce dinimizin işaret ettiği yollardan birisi de, unutulmamalıdır ki; anneyi ve babayı hoşnut etmekten geçmektedir. Dolayısıyla babasına ve annesine iyilik eden evlatlara cennet vardır, uhrevi yaşamda sonsuz selamet vardır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Özaltın, kutlama mesajında evlatlarını vatan uğruna şehit veren babaları da unutmadı. Özaltın, şehit babası olmanın, şereflerin belki de en büyüğü olduğunu ifade ederek, 'Şehit babası olmak, şefaat kapısı olmak demek. Dolayısıyla şeref levhalarımız olan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, bizlere emanet bıraktıkları anne ve babalarını ise, başlarımızda taşıdığımız birer taç olarak kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin babaları olmak üzere bütün babalarımızın gününü kutluyor, ellerinden muhabbetle öpüyorum. Ahirete göç etmiş olan babalarımıza da, Yüce Allah'tan sonsuz rahmet niyaz ediyorum' dedi.