Kulüp Başkanı Kaya:“ Kapadokya Göremespor’a Yapılan Saldırıyı Şiddetli Kınıyorum”

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, yazılı bir açıklama yaparak Kapadokya Göremspor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e İçelspor’lu bazı yönetici ve futbolcular tarafından futbol ahlakına yakışmayan bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille kınadı.

Kaya açıklamasında şunları ifade etti: “ Sporun, centilmenlik, dostluk ve kardeşlik olduğu düşüncesini bir kenara bırakarak, şiddete dayalı bir yöntem olduğu düşüncesinden hareketle ortaya konulan bu saldırı, futbol adına bir utanç gösterisinden başka bir şey değildir. Deplasmanda olmalarına karşın Kapadokya Göremespor karşısında elde ettikleri galibiyete rağmen, sporu bir şiddet aracı imiş gibi kullanarak, Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü sayın İsmail Güzel’e saldıran bazı İçelspor yönetici ve futbolcuları şiddetle kınıyor, kardeş takımımız Kapadokya Göremespor camiasına geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor ve bu konuda her zaman yanında olacağımızın bilinmesini tüm spor kamuoyuna ifade etmekte yarar görüyoruz. “

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 18:59