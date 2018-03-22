Kuluçka Merkezinde Video Oyun Yazılımı Çalışmaları Başladı

Ekip adına konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi MYO Bilgisayar Programcılığı son sınıf öğrencisi Halis Yorgancı, geliştirdikleri oyunun Türkçe ara yüze ve Türkçe seslendirmeye sahip olduğunu, son yıllarda video oyun sektöründe senaryo kısırlığı nedeniyle tek oyunculu video oyun pazarında az sayıda örnek olmasının böyle bir çalışmaya başlamalarında en önemli motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Kuluçka merkezinde çalışmalarını sürdüren genç girişimci adayları video oyun için senaryo yazımı, 3 boyutlu modelleme, harita tasarımı, animasyon tasarımı ve oyun yazılımı geliştiriyorlar. 2 hafta gibi kısa bir süre önce çalışmalarına başlayan proje ekibi Kuluçka Merkezinin mentorluk hizmeti, ofis, internet, bilgisayar gibi olanaklarından faydalandıklarını belirterek Kapadokya Teknopark’ın kendilerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Kapadokya Teknopark A.Ş. bünyesinden faaliyet gösteren Kuluçka Merkezi, girişimcilere fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun eğitim programları, networking için sosyal imkânlar, girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler sunuyor. Bölgemizde yer alan bütün girişimciler ve girişimci adaylarının Kapadokya Teknopark A.Ş.’nin sunduğu bu hizmetlerden faydalanma olanağına sahip oldukları belirtildi.