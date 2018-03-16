Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Yeraltı Müzesinin yapım çalışmalarını inceledi

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Avanos ilçesinde yapımına başlanan Avanos Kapadokya Yer altı Müzesinin şantiye kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’a Avanos ziyaretinde, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, ilgili bakanlık ve kurum yetkilileri eşlik etti.

Heyet Nevşehir, Kaymaklı, Göreme, Avanos ve Paşabağlarından sonra Tatlarin kasabasını gezerek incelemelerde bulundu.

Kapadokya bölgesinin müze ihtiyacını karşılayacak olan Avanos Kapadokya Yeraltı Müzesi tamamlandığında Türkiye’nin en büyük kaya oyma yer altı müzesi olacak ve bu yönüyle örnek bir çalışma olacak.