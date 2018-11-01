Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya’ya geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 -4 Kasım tarihlerinde Nevşehir’de bir dizi gezi ve incelemelerde bulunacak. Bakan Ersoy 3 Kasım Cumartesi günü başlayacak olan Nevşehir programı Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri ile programına başlayacak. Nevşehir’de yapacağı ziyaretlerin ardından Bakan Ersoy Uçhisar, Göreme ve Avanos’ta incelemelerde bulunacak akşam saatlerinde ise Zelve’de mapping gösterisini izleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kapadokya ziyaretinin ikinci gününe ise balon turu ile başlayacak. Sabahın erken saatlerinde peribacalarını yerden binlerce metre yükseklikten kuşbakışı peribacalarını izleyecek olan Bakan Ersoy daha sonra ise Kılıçlar Vadisinde binicilik turuna katılacak. Ardından Mustafapaşa köyünde ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Ersoy gün içerisinde Kaymaklı yer altı şehrini ve Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş-ı Veli müzesini ziyaret edecek.

Bakan Ersoy akşam saatlerinde ise Nevşehir’den ayrılacak.