Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun Nevşehir’de

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bakanlığı ile ilgili temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun ile bir görüşme yaptı.