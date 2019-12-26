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'Külliye Camii konusunda bu şehrin insanları ne derse o olacak'

Nevşehir 26.12.2019, 10:21
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'Külliye Camii konusunda bu şehrin insanları ne derse o olacak'
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NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Külliye Camii konusunda diyanet işleri başkanlığının gönderdiği bütçe ile acil ihtiyaçlarının karşılandığını, daha sonraki aşamasına ise şehrin hayırseverlerinin ve insanlarının karar vereceğini belirtti.

Külliye camiinin direk Nevşehir Belediyesinin bir çalışması, çalışma alanı olmadığının altını çizen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şehrin hayırseverlerinin katkılarıyla yapılan külliye camiinin belli bir safhadan sonra durduğunu, Diyanet İşleri Başkanının Nevşehir’e geldiğinde talep edilen bütçenin gönderilerek en azından kış sürecini geçirebilecek acil ihtiyaçları için bu bütçenin harcandığını da sözlerine ekledi.

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