Son Dakika
'Külliye Camii konusunda bu şehrin insanları ne derse o olacak'
Nevşehir 26.12.2019, 10:21
18
Külliye camiinin direk Nevşehir Belediyesinin bir çalışması, çalışma alanı olmadığının altını çizen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Şehrin hayırseverlerinin katkılarıyla yapılan külliye camiinin belli bir safhadan sonra durduğunu, Diyanet İşleri Başkanının Nevşehir’e geldiğinde talep edilen bütçenin gönderilerek en azından kış sürecini geçirebilecek acil ihtiyaçları için bu bütçenin harcandığını da sözlerine ekledi.
2°
hafif yağmur
Namaz Vakti 26 Aralık 2019
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:51
|Öğle
|12:47
|İkindi
|15:12
|Akşam
|17:33
|Yatsı
|18:56