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Külliye camii için umut ışığı

Nevşehir il merkezinde bir türlü ibadete açılamayan Külliye Camiinde çalışmaların Mart ayından itibaren yeniden başlatılması planlanıyor.

Nevşehir 26.01.2021, 13:32
Külliye camii için umut ışığı
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NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre geçtiğimiz aylarda kubbe bölümünden su alan alanlar İl müftülüğünün girişimleriyle kapatıldı. Binaya yağmur ve kar suyunun zarar vermesinin önüne geçildi.  

Nevşehir'de bulunan iki aileye Külliye camiinin tamamlanarak ibadete açılması için öneride bulunuldu. Bu iki aileden birinin ya da ikisinin desteğiyle camiinin tamamlanarak ibadete açılması amaçlanıyor. Söz konusu ailelerin vazgeçmesi durumunda ise İl Müftülüğü bu çalışmayı üstlenecek.  

Mart ayında başlaması beklenen çalışmaların Kurban Bayramına kadar tamamlanması de hedefleniyor.  

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