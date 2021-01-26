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Külliye camii için umut ışığı
Nevşehir il merkezinde bir türlü ibadete açılamayan Külliye Camiinde çalışmaların Mart ayından itibaren yeniden başlatılması planlanıyor.
Nevşehir 26.01.2021, 13:32
NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre geçtiğimiz aylarda kubbe bölümünden su alan alanlar İl müftülüğünün girişimleriyle kapatıldı. Binaya yağmur ve kar suyunun zarar vermesinin önüne geçildi.
Mart ayında başlaması beklenen çalışmaların Kurban Bayramına kadar tamamlanması de hedefleniyor.