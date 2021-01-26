Külliye camii için umut ışığı

NEVŞEHİR(MHA) Konuyla ilgili edinilen bilgilere göre geçtiğimiz aylarda kubbe bölümünden su alan alanlar İl müftülüğünün girişimleriyle kapatıldı. Binaya yağmur ve kar suyunun zarar vermesinin önüne geçildi.

Nevşehir'de bulunan iki aileye Külliye camiinin tamamlanarak ibadete açılması için öneride bulunuldu. Bu iki aileden birinin ya da ikisinin desteğiyle camiinin tamamlanarak ibadete açılması amaçlanıyor. Söz konusu ailelerin vazgeçmesi durumunda ise İl Müftülüğü bu çalışmayı üstlenecek.

Mart ayında başlaması beklenen çalışmaların Kurban Bayramına kadar tamamlanması de hedefleniyor.