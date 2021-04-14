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Küçük yazar Ebrar, söyleşi yaptı

4. sınıf öğrencisi Ebrar Çolak yazmış olduğu Altın Yumurta Avcıları isimli hikaye kitabı üzerinden Kaymaklı İlkokulunda söyleşi yaptı.

Nevşehir 14.04.2021, 09:50
Küçük yazar Ebrar, söyleşi yaptı
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NEVŞEHİR(MHA) Okul öğrencilerine kitap okumanın önemi, kitap yazmanın faydaları ve kitap yazma serüveninden bahseden, öğrencilere merak uyandıracak, yazmaya heveslendirecek kitapları bol bol okumalarını tavsiye eden küçük yazar Ebrar, öğretmen ve öğrencilere yazmış olduğu kitabını imzalayarak söyleşisini tamamladı.  

Küçük Yazar Ebrar' a yapmış olduğu program için teşekkür eden Okul Müdürü Uğur Çelebi başarılarının devamını diledi. 

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